Cuma mesajı resimli 2021! Anlamlı, kısa Cuma mesajları!
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Cuma mesajı resimli 2021! Anlamlı, kısa Cuma mesajları!

Cuma mesajı resimli 2021! Anlamlı, kısa Cuma mesajları!
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İslâm alemi, bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bu önemli günün anlamını sevdiklerine de hissettirmek isteyenler, kısa, yeni, en güzel resimli Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Cuma mesajı resimli! Cuma mesajı kısa! En güzel Cuma mesajları! Anlamlı Cuma mesajları!

Müslümanların kutsal günü olan Cuma günü, sevdiklerimize Cuma mesajları yolladığımız, ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz bir gündür. Cuma mesajı resimli 2021! Anlamlı, kısa Cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2021!

-Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajı resimli 2021! Anlamlı, kısa Cuma mesajları!
Cuma mesajı resimli 2021! Anlamlı, kısa Cuma mesajları!

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. Hayırlı Cumalar!

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

KISA CUMA MESAJLARI

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

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