Cuma kaçta? 20 Ağustos Cuma kaçta, ne zaman? Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?

Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta okuyacak araştırıyor. Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Peki, Cuma kaçta? 20 Ağustos Cuma kaçta, ne zaman? Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? Cuma namazı kaçta okunacak?

Cumanız mübarek olsun! Bugün cuma namazı saat kaçta? Hangi ilde kaçta okunuyor? Cuma günü müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki Cuma kaçta? 20 Ağustos Cuma kaçta, ne zaman? Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte saatler... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

20 AĞUSTOS 2021 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Önümüzdeki 20 Ağustos günü Cuma günüdür ve bugün Cuma namazı kılınacaktır. Şimdiden herkesin Cuma günü mübarek olsun. Hayırlı cumalar!

Cuma namaz vakti çok merak edilen vakitlerdendir. Çünkü camiye geç gidildiğinde camide yer olmayabiliyor. Bu bakımdan vatandaşlar namaza erken gitmek cuma ezanı saatini tam olarak bilmek istiyorlar. Şimdi bazı illere göre 20 Ağustos Cuma günü namazının vakitlerini paylaşalım.

20 Ağustos 2021 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:13

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:57

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:20

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:12

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:59

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:06

Van Cuma Namazı Vakti : 12:15

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:30

Düzce Cuma Namazı Vakti : 13:04

Bolu Cuma Namazı Vakti : 13:02

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20 AĞUSTOS 2021 CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Cuma ezan saati yukarıda paylaştığımız şekildedir. 20 Ağustos Cuma günü cuma namazı İstanbul'da 13:13 saatinde, İzmir'de 13:20 saatinde, Ankara'da 12:57 saatinde okunmaktadır. Diğer illerin namaz vakitlerine de yukarıda paylaştığımız gibi bakabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin. Amin. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Cuma ezanı öğle ezanı vaktinde okumaktadır. Yani öğlen namazı ne zaman okunup kılınıyorsa Cuma namazı da o zaman kılınır. Namaza yetişmek için erkenden çıkmak gerekmektedir. Ezan okumaya yakın giderseniz camide yer bulamayabilirsiniz. Özellikle koronavirüslü dönemde camilerde sosyal mesafe kuralı uygulandığı için yer bulmak daha zor olur. Bu bakımdan erkenden camiye gitmekte fayda vardır.

Cuma vakti sela okunduktan az bir zaman sonra imam sohbet verebilir. Genelde her camide imamlar cuma selasından sonra vaaz vermektedir. Camiye erkenden gidip vaazı dinleyebilirsiniz.