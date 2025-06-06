Cuma hangi diziler var? 6 Haziran Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 6 Haziran 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 6 Haziran 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: dizi yok
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Çift Kişilik Oda
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 HAZİRAN
13:30 Teşkilat
17:10 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye
22:00 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"