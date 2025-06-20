Cuma hangi diziler var? 20 Haziran Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 20 Haziran 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: dizi yok

NOW TV: Çift Kişilik Oda

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 HAZİRAN

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica -Auckland City"

21:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Flamengo - Chelsea"

23:15 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"