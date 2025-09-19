Cuma hangi diziler var? 19 Eylül Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: Aşk ve Gözyaşı

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL

15.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Cennetin Çocukları

22.55 3'Te 3

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.45 3'Te 3

03.45 Kara Tahta