Cuma hangi diziler var? 19 Eylül Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 19 Eylül 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: Aşk ve Gözyaşı
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL
15.55 Mehmed: Fetihler Sultanı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
22.55 3'Te 3
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.45 3'Te 3
03.45 Kara Tahta