Cuma hangi diziler var? 19 Eylül Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Güncelleme:
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 19 Eylül 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!

Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: Aşk ve Gözyaşı

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL

15.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Cennetin Çocukları

22.55 3'Te 3

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.45 3'Te 3

03.45 Kara Tahta

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
