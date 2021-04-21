Cuma günü yasak mı? 3 gün yasak var mı? Yasak ne zaman başlıyor? 23 Nisan yasak mı?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Yeni genelge ile yasak ne zaman başlıyor, 23 Nisan yasak mı ve Cuma günü yasak mı gibi sorular yanıtını budu. Peki, Cuma günü yasak mı?

Hafta sonu ve 23 Nisan'ın birleşerek 3 gün yasak olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Peki, Cuma günü yasak mı? 3 yasak var mı? Yasak ne zaman başlıyor? 23 Nisan yasak mı?

CUMA GÜNÜ YASAK MI?

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.