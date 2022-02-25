Cuma günü Survivor yeni bölüm var mı, yok mu? 25 Şubat Cuma günü Survivor All Star yayınlanacak mı? Cuma günleri Survivor var mı? - Haberler

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Cuma günü Survivor yeni bölüm var mı, yok mu? 25 Şubat Cuma günü Survivor All Star yayınlanacak mı? Cuma günleri Survivor var mı?

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Cuma günü Survivor yeni bölüm var mı, yok mu? 25 Şubat Cuma günü Survivor All Star yayınlanacak mı? Cuma günleri Survivor var mı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 25 Şubat Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 25 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? Survivor yeni bölümleri hangi gün ekrana geliyor?

İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 25 Şubat Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 25 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 25 Şubat Cuma TV8 yayın akışı!

Survivor artık Cuma günleri de yayınlanacak. Normalde Cuma günü Kırmızı Oda dizisi olduğundan dolayı Survivor yoktu. Fakat geçen hafta Kırmızı Oda final yaptı. Bundan dolayı Survivor her Cuma ekranlara gelecek.

Normalde Survivor Kırmızı Oda dizisinin olmasından dolayı Cuma ekranlara gelmiyordu. Fakat dizi geçen hafta final olduğu için bundan böyle Cuma günleri Survivor da ekranlara gelecektir.

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  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
  • 20:00 -Survivor All Star/ Yeni Bölüm
  • 00:15 -Survivor Ekstra/ Canlı

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