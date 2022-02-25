Cuma günü Survivor yeni bölüm var mı, yok mu? 25 Şubat Cuma günü Survivor All Star yayınlanacak mı? Cuma günleri Survivor var mı?

İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 25 Şubat Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 25 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 25 Şubat Cuma TV8 yayın akışı!

BUGÜN 25 ŞUBAT CUMA 2022 SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Survivor artık Cuma günleri de yayınlanacak . Normalde Cuma günü Kırmızı Oda dizisi olduğundan dolayı Survivor yoktu. Fakat geçen hafta Kırmızı Oda final yaptı. Bundan dolayı Survivor her Cuma ekranlara gelecek.

25 ŞUBAT CUMA SURVİVOR VAR MI?

Normalde Survivor Kırmızı Oda dizisinin olmasından dolayı Cuma ekranlara gelmiyordu. Fakat dizi geçen hafta final olduğu için bundan böyle Cuma günleri Survivor da ekranlara gelecektir.

25 ŞUBAT CUMA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

25 ŞUBAT CUMA 2022 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 -Survivor All Star/ Yeni Bölüm

00:15 -Survivor Ekstra/ Canlı

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