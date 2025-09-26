Cuma günü hangi diziler var? 26 Eylül Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Teşkilat

ATV: Aşk ve Gözyaşı

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Teşkilat

23:40 Cennetin Çocukları