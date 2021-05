Cuma günü duası Türkçe - Arapça okunuşu nasıldır? Cuma günü duası kısa ve uzun dinle

Cuma günü duası, Cuma diğer günler içerisinde en mübarek gündür. Bu sebepten dolayı bugün yapılacak dualarının Allah katında kabul olacağı, efendimize getirilen sanat selamların Efendimiz tarafından bizzat karşılanacağı belirtilmektedir.

Cuma günü duası okunuşu, her hafta bu mübarek günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Cuma duası Türkçe - Arapça okunuşu ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı cemaat ile beraber kılınıyor. İşte cuma duası-suresi okunuşu ve anlamı...

CUMA GÜNÜ DUASI

Cuma duası, Cuma diğer günler içerisinde en mübarek gündür. Bu sebepten dolayı bugün yapılacak dualarının Allah katında kabul olacağı, efendimize getirilen sanat selamların Efendimiz tarafından bizzat karşılanacağı belirtilmektedir. Bu sebepten dolayı Cuma günü kişinin boş geçirmeden gerekli tesbih, zikir, namaz, Kuran gibi ibadetlerini yerine getirmesi son derece önemlidir.

Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur; Cuma suresinin okunması ile o şehirde bulunan bütün kişi sayısınca kişinin sevap hanesine sevap yazılır. Bu gün içerisinde Haşr, Yasin, Tebareke, Amme, cuma, tegabün, Ala surelerinin okunmasının fazileti olduğunu bildirilmiştir. Cuma duasını kişini kalben ve dil ile iman ederek inanıp dua etmesi halinde Allah'ın duaya Melekleri aracılığıyla icabet edeceği bildirilmiştir. Cuma namazı sonrasında kişinin 7 defa İhlas suresinin okunmasının ardından muavvizeteyn okunması ile Allah'ın bir hafta boyunca bu kişiyi bütün kötülüklerden, kazalardan, belalardan, şerlerden koruyacağı belirtilmektedir. Bu sebepten dolayı cuma duasının kabul olacağı bildirilmektedir.

Cuma duası okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillah Elhamdülillah elhamdülillah Allah'ım kısmet kapılarını açan sensin, senin izninle bütün her şey olur. Şüphesiz ki rızık ve kudret sahibi sensin, hiç şüphe etmeden biliyorum ki zulmedenlere karşı azap veren de sensin. Bugünü bize mübarek eyle, içerimizde bulunan bütün duaların kabul olmasını nasip eyle. Hiç bir anneye evlat acısı tattırma, verdiklerine de yardımcı ol. çocuklarımızı kinden, nefretten, şeytanlardan, kötü insanlardan, kazalardan, belalardan sen koru ya Rabbim. Senin affın büyük Kerem'in büyük iyiliği emret cahillerden yüz çevirmeye nasip eyle ya Rabbim. Sevinçlerimizi ömürlük, ümitlerimizi anlık, dualarımızı anında kabul olan dualar da nasip eyle ya Rabbim. Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin sancağı altında toplanan kullarından eyle Ya Rabbi.

Sen rahmansın, sen kerimsin, senden başka ilah yoktur. Bizleri sen yarattın, sen esirge, sen sakla ya Rabbim. Gücüm yettiğince sana olan ahdime sadık kalacağımı söz verdim yarabbim, bilerek bilmeyerek işlediğimiz bütün kötülüklerden, günahlardan, fenalıklardan, şerlerden, Sana sığınırım Ya Rabb'im. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, affına sığındım, affınla tecelli eyle, günahlarımı bağışla ya Rabbim. Bizleri Affeyle yarabbi, günahları bağışlayan ancak sensin ya Rabb'im. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, kötü arkadaşın ihanetinden, açlıktan, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, Deccal fitnesinden, hayatın ölüm fitnesinden, dünya sevgisinden, Kabir azabından sana sığınırım, sen koru ya Rabbim. Kalplerimize imam ver, gönüllerimize huzur nasip eyle, bütün hanelere saadet ve mutluluk nasip eyle ya Rabbim. Sen yolda kalmışların yardımcısı, kırılan kalplerin sığınağı, yalnızların dostu, dertlilerin dert ortağısın ya Rabbim, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda gönüllerimize huzur, kalplerimize nur ver ya Rabbim.

Binlerce kez Selamlar efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem olsun yarabbim, dünya ve ahirette muradımız nasip eyle Yarabbi. İslam dinini verdin, bizi İslam'la şereflendirdin, cumanızı hayreyle, cumanızı mübarek eyle, cumamızı dualarımızın kabulüne günahlarımızın affını nasip eyle yarabbim. Allah'ın 99 ismi şerifinin hürmetine günahlarımızı bağışla. Biz Gafil kullarını içinde bulduğu durumlardan sen Kurtar Yarabbim. Sen bizi zelil etme, sen bizi rahmetine ulaştırır. Sana açılan ellerimizde geri çevirme, kapından geri döndürme, senden başka sığınacak kapımız yok ya Rabb'im. Halim sana malumdur. Allah'ım cennete cemalini göster. Firdevsi makamında yükselt, peygamber efendimize komşu eyle, son nefeste eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü anne Muhammeden abduhu ve Resuluhu diyerek imanla can vermeyi nasip eyle ya Rabbim. Son nefeste şeytana imanımızı kaptırmaya Rabbim. Kalbimizi karartma ya Rabbim senden başka kapı aratma ya Rabb'im, bizleri affeyle, kabirdeki yılanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratı Köprüsünü geçememekten sana sığındım muhafaza eyle yarabbim.

Üç ayların birisine, müminlerin sürüsüne, cumaların birisine bizlere de nasip eyle yarabbim. Yasinler okunurken ölmeye bizlere de nasip eyle yarabbim, sen allar okunurken bizleri de ölmeyi nasip eyle. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah okuduğumuz Yasin'den Tebareke, amme, Cuma ve diğer surelerelerden hasıl olan sevabı evvelen bizzat Fahri Kainat başımızın tacı gönüllerimizin ile acı burada bitmez tükenmez günahlarımızın şefaatçisi Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhuna hediye Eyledik kabul eyle yarabbim. Ashabına kiramına gönderdik haberdar eyle. Zürriyet kesilmiş, nesli kesilmiş, bana da bir Fatiha yok mu diye bekleyen bütün ümmeti Müslümanların ruhlarına gönderdik ruhlarını haberdar eyle yarabbim. Gelmiş geçmiş Bütün Ümmeti Müslümanlara gönderdik haberdar eyle yarabbim. Sen Alemlerin Rabbisin, bağışlayansın, esirgeyensin, sen duaları kabul edensin, duaya icabet edensin, sen kullana bir ayakkabı bağını bile iste ben veririm diyensin, günahımız çok kapına geldik. Diz çöktük, önünde secde ettik binlerce kez Tövbe ettik, Tövbe estağfurullah, tövbelerimizi kabul eylei yolundan geri çevirme yarabbim. Bilerek bilmeyerek hataya düştük hatalarımıza Affeyle, günahlarımızı bağışla yarabbim. Deniz Köpüğü kadar günahlarınız olsa ben yine affederim diye bu yurdun yarabbim, kapındayız ellerimizi açtık,

Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin şefaat edeceği ümmeti arasında olmayı nasip eyle Yarabbi. Okuduğumuz dualardan hasıl olan sevabı kendi sağ ruhaniyetimize de hediye eyledik kabul eyle yarabbim. Kabirde bizi beklemesini nasip eyle, Kuranı Kerim'in sağ elinden alan kullarından eyle yarabbim. Cuma duası kabulü için el fatiha. Amin

Cuma Duası Kısa Türkçe Okunuşu

Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu'idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike ammen sivake.

Cuma Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu'id,Rahman ve Vedud olan Allah'ım!Beni halal ettiklerinel iktifa ettir.Haramlara düşürme,Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.

Cuma Suresi Türkçe Okunuşu

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Cuma Suresi Türkçe Meali



Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder. O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.(Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki: "Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!" Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.