Cuma dizileri hangileridir? ATV, Kanal D, Star, Show Tv, Fox TV Cuma günü yayınlanan diziler!

Dizi takipçileri hangi gün hangi dizinin olduğunu takip ediyor ve dizieri tkip ederek yeni bölümler kaçırmıyor. Peki, ATV, Kanal D, Star, Show Tv, Fox TV Cuma günü yayınlanan diziler nelerdir?

HANGİ GÜN HANGİ DİZİ VAR?

PAZARTESİ DİZİLERİ

Alparslan: Büyük Seçluklu

Yasak Elma

Üç Kuruş

SALI DİZİLERİ:

Evlilik Hakkında Her Şey

Üç Kız Kardeş

Destan

Baba

Masumlar Apartmanı

ÇARŞAMBA DİZİLERİ:

Son Nefesime Kadar

Sadakatsiz

Kuruluş Osman

Oğlum

PERŞEMBE DİZİLERİ:

Mahkum

Camdaki Kız

Bir Zamanlar Çukurova

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

CUMA DİZİLERİ:

Aşk Mantık İntikam

Arka Sokaklar

Yalnız Kurt

Aziz

Kaderimin Oyunu

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

CUMARTESİ DİZİLERİ:

Gönül Dağı

Kardeşlerim

PAZAR DİZİLERİ

Yargı

Adı Sevgi

Teşkilat

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