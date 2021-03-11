Çukurova Ümit kim?

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HANDE SORAL KİM?

Hande Soral (3 Şubat 1987; Maden, İnegöl) Türk oyuncu. Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır.

HANDE SORAL DİZİLERİ

2008 Komedi Dükkanı Kendisi - Hande Soral 2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi

2008 - 2011 Küçük Kadınlar Armağan Gezici Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi

2010 Gecekondu Kendisi - Hande Soral Televizyon programı

2011 Bir Günah Gibi Figen Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi

2012 - 2013 Alev Alev Ümran Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi

2013 Fatih Gevherhan Sultan Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi

2014 Çalıkuşu Azelya Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi

2014 Yılanların Öcü Fatma Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2014 Birleşen Gönüller Cennet Başrol Oyuncu, Sinema filmi

2016 Kalbim Yangın Yeri Leyla Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2017 Evlat Kokusu Zeynep Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2017 Biz Size DönerizBaşrol Oyuncu, Sinema filmi

2017 İsimsizler Handan Başrol Oyuncu Televizyon dizisi

2018 - 2019 Diriliş Ertuğrul Ilbilge Başrol Oyuncu Televizyon dizisi

2019 Tahin PekmezBaşrol oyuncu, Televizyon filmi

2020 Müstakbel DamatBaşrol Oyuncusu, Sinema filmi

2021 Bir Zamanlar Çukurova Ümit Başrol Oyuncusu,Televizyon dizisi