Çukurova Ümit kim?
Perşembe günleri yayınlanan dizi Çukurova Ümit kim? Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit gerçek adı ne? Hande Soral kim, kaç yaşında, dizileri! Hande Soral eşi kim?
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HANDE SORAL KİM?
Hande Soral (3 Şubat 1987; Maden, İnegöl) Türk oyuncu. Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır.
HANDE SORAL DİZİLERİ
2008 Komedi Dükkanı Kendisi - Hande Soral 2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi
2008 - 2011 Küçük Kadınlar Armağan Gezici Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi
2010 Gecekondu Kendisi - Hande Soral Televizyon programı
2011 Bir Günah Gibi Figen Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
2012 - 2013 Alev Alev Ümran Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
2013 Fatih Gevherhan Sultan Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
2014 Çalıkuşu Azelya Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
2014 Yılanların Öcü Fatma Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
2014 Birleşen Gönüller Cennet Başrol Oyuncu, Sinema filmi
2016 Kalbim Yangın Yeri Leyla Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
2017 Evlat Kokusu Zeynep Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
2017 Biz Size DönerizBaşrol Oyuncu, Sinema filmi
2017 İsimsizler Handan Başrol Oyuncu Televizyon dizisi
2018 - 2019 Diriliş Ertuğrul Ilbilge Başrol Oyuncu Televizyon dizisi
2019 Tahin PekmezBaşrol oyuncu, Televizyon filmi
2020 Müstakbel DamatBaşrol Oyuncusu, Sinema filmi
2021 Bir Zamanlar Çukurova Ümit Başrol Oyuncusu,Televizyon dizisi