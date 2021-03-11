Çukurova Saniye kim?
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Çukurova Saniye kim?

11.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:25
Çukurova Saniye kim?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarılı performansı ile dikkat çeken isim Çukurova Saniye kim? Çukurova Saniye gerçek ismi ne? Selin Yeninci kim, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarılı performansı ile dikkat çeken isim Çukurova Saniye kim? Çukurova Saniye gerçek ismi ne? Selin Yeninci kim, kaç yaşında?

ÇUKUROVA SANİYE KİM?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakteri büyük ilgi görüyor. Başarılı performansı ile dikkat çeken karakteri Selin Yenici canlandırmakta.

SELİN YENİNCİ KİM?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

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