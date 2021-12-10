Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Konçertango" konseri verdi - Haberler
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Konçertango" konseri verdi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Konçertango" adlı eseri müzikseverlerle buluşturdu.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Konçertango" adlı eseri müzikseverlerle buluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Rengim Gökmen'in yönettiği konserde, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın yorumuyla, Tura'nın kendisi için bestelediği "Konçertango" seslendirildi.

Orkestra, konserin ikinci yarısında, Georges Bizet'in "Senfoni Do Majör" adlı eserini beğeniye sundu.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Konçertango konseri verdi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Konçertango konseri verdi

AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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