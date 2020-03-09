Çukurcalı kadınlar yemekte bir araya geldi
Hakkari'nin Çukurca Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yemek programı düzenledi.
09.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:55
Hakkari'nin Çukurca Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yemek programı düzenledi.
Polisevi'nde düzenlenen programda Kaymakam Murat Öztürk, kadınlarla sohbet edip günlerini kutladı.
Yemeğin ardından kadınlara karanfil dağıtılıp, çeşitli hediyeler verildi.
Programa, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve Cumhuriyet Savcısı Elif Oğuz da katıldı.
Kaynak: AA