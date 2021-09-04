Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali

Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde geçen yıl pandemiden dolayı yapılamayan 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde geçen yıl pandemiden dolayı yapılamayan 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcının katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali devam ediyor. Farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcının katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde bisiklet yarışı, Zap Suyu'nda rafting, doğa yürüyüşü ve Çocuk Tepesi'nde yamaç paraşütü gerçekleştirildi. Ödüllü fotoğraf yarışması için ilçede bulunan fotoğraf tutkunları da en güzel fotoğrafı çekmek için yoğun çaba sarf etti. 

Pandemi nedeniyle geçen yıl festival yapamadıklarını belirten yarışma koordinatörü ve jüri üyesi Ömer Şahin, ilk festivale 350'ye yakın, ikinci festivale 400 civarında fotoğrafçı ve doğaseverin katıldığını belirtti. Bu yılki festivale de yoğun ilginin olduğunu söyleyen Şahin, "Çukurca'nın tarihi çok eski. Tahinin, susamın, incirin, balın ve birçok meyvenin, sebzenin, ürünün yetiştiği yer. Asırlık değirmeni, kilisesi ve tarihi geçmişiyle organizasyonda görev almaktan çok mutluyum. İnsanlar bu bölgeye gelsin. Herkesin evi, herkesin kalbi gelen misafirlere açıktır. Çeltik ve susamın hasat dönemi. Şimdi aktivitelerimizi yapıyoruz. Yamaç paraşütü, bisiklet yarışı, kano ve rafting yarışlarımız var. Bu festivallerin ekonomik olarak ilçeye katkısı oluyor. Yani diyoruz ki Çukurca seninle güzel" diye konuştu. Ankara'dan 3 arkadaşıyla gelen Nihal Aral ise Çukurca'yı herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek, "Ben emekli öğretmenim ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bugün Çukurca ilçemizdeyiz. Çukurca çok farklı bir coğrafyadır. Sıra sıra dağları bizi çok etkiledi. Doğası hala çok vahşi dağların heybeti cezbediyor. Çukurca'ya bir endişe ile geldik ama yanıldık. Çukurca insanı gerçekten çok misafirperverdir. Biz buraya hayran kaldık" dedi. 

Festival kapsamında ilçede bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı tamamlanan spor tesisleri, butik otel, taziye evi ve restore edilen tarihi Emir Şaban Camii'nin açılışını yaptı.


Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Diego Salih Uçan Burak Elmas Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çukurca'da, 3'üncü Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 17:21:12. #1.14#

title