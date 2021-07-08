Çukura düşen tilki yavrusu kurtarıldı
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Çukura düşen tilki yavrusu kurtarıldı

Çukura düşen tilki yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde çukura düşen tilki yavrusu, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çukura düşen tilki yavrusu, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Belkaya Mahallesi'ndeki bir şantiyede çalışan işçiler, bölgedeki arazide açılan çukura bir tilki yavrusunun düştüğünü fark etti.

İşçiler durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tilki yavrusunu bulunduğu yere inerek çıkarttı.

Tilki, veteriner kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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