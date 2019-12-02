Çukura düşen atı itfaiye kurtardı
Hatay'da çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
02.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:29
Hatay'da çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan çukuru fark edemeyen at çukura düştü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu atı düştüğü yerden çıkardı.
Atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
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