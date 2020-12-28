Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur nerede çekiliyor?

4 sezondur devam eden, 17. bölümü ile ekrana gelecek Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur nerede çekiliyor? Çukur hangi gün, saat kaçta?

ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur nerede çekiliyor?

ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 16. son bölüm ardından,17. bölüm fragmanı ile 28 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızıdır. Cumali ile evli.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleştirilmektedir. İlk sezonun birinci ve ikinci bölümünde bazı sahnelerin çekimleri Fransa'nın başkenti Paris'te ve üçüncü sezonun bazı sahneleri Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilmiştir.