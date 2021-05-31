Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Çukur 130. bölüm full izle! Çukur 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 130. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Efsun'un Yamaç'tan hayatta kalacağına dair söz istemesinin dikkat çektiği tanıtımda Şahram, Koçovalılar'a karşı saldırıya geçiyor. Aksiyon dolu anların yaşandığı tanıtım yeni bölümde heyecanın doruklara ulaşacağının sinyallerini verirken, Cumali Amca'nın İdris Koçovalı'nın mezarına saldırması izleyenlerde şaşkınlık yaratıyor. Kadınların ve çocukların olduğu eve yapılan saldırı gerilimi artırırken, sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 37. Bölümünde (129. Bölüm) Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca'nın hamlesi her şeyi değiştirecek.

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

