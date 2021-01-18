Çukur Yasmin köstebek mi? Çukur Yasmin gerçek adı ne, kim? Afgan mı? Çukur Yasmin ve Akın aşık mı olacak?
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Çukur Yasmin köstebek mi? Çukur Yasmin gerçek adı ne, kim? Afgan mı? Çukur Yasmin ve Akın aşık mı olacak?

18.01.2021 23:18 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:23
Çukur Yasmin köstebek mi? Çukur Yasmin gerçek adı ne, kim? Afgan mı? Çukur Yasmin ve Akın aşık mı olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a Yasmin karakteri damga vurdu! Bu bölümde bomba imha eden Yasmin'in kim olduğu merak edildi! Peki, Çukur Yasmin ajan mı, köstebek mi? Çukur Yasmin Gülem Şahin kim? Afgan mı?

Çukur dizisine yeni katılan Yasmin'in tam olarak kim olduğu şimdiye kadar belli değildi. Bu bölüm, Yasmin asıl kimliğini Akın'a açıkladı. Afgan olduğunu söyleyen Yasmin Gülem Şahin, bomba imha edince dikkat çekti! Afganistan'dan gelen Yasmin'in de ailesi gibi bu işlerin içinde olduğu belli oldu. Yasmin ve Akın'ın yakınlaşması tüm izleyicilerde Yasmin Akın'la evlenecek mi, sevgili mi olacak sorularını sordurdu. Peki, Çukur Yasmin'i canlandıran Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÇUKUR YASMİN GAMZE DOĞANOĞLU KİMDİR?

Gamze Doğanoğlu genç bir reklam ve dizi oyuncusudur. Sektörde yeni yeni kendini gösteren Gamze Doğanoğlu şimdilerde Çukur dizisinde Yasmin karakterine hayat vermektedir. Gamze Doğanoğlu 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. ve 24 yaşındadır. Doğanoğlu eğitimini Mandalina Oyuncu Atölyesinde (2016) ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde (2017) temel oyunculuk alanında tamamlamıştır.

Gamze Doğanoğlu, 2017 yılında sektöre giriş yapmıştır ve çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Arka Sokaklar, Aliya, Kalbimin Sultanı, Benim Adım Melek, Çukur gibi dizilerde rol almıştır.

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