Çukur Yasmin kimdir? Çukur Yasmin gerçek adı ne? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Çukur Yasmin kimdir? Çukur Yasmin gerçek adı ne? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

18.01.2021 20:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:59
Çukur Yasmin kimdir? Çukur Yasmin gerçek adı ne? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a Yasmin karakteri dahil oldu! Başta yüzünü göstermeyen oyuncunun genç oyuncu Gamze Doğanoğlu olduğu belli oldu. Aras Bulut İynemli ve Necip Memilli'nin yer aldığı Çukur dizisine dahil olan Gamze Doğanoğlu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki Çukur Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Show TV'nin son zamanlarda en çok izlenen ve en sevilen Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'a yeni bir oyuncu transfer oldu. Yasmin karakteriyle diziye dahil olan oyuncunun Gamze Doğanoğlu olduğu belli oldu. Yasmin karakterinin genç ve güzel oyuncu Gamze Doğanoğlu uygun görüldü. olduğu ortaya çıktı. Çukur Yasmin kimdir? Çukur Yasmin gerçek adı ne? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÇUKUR YASMİN GAMZE DOĞANOĞLU KİMDİR?

Gamze Doğanoğlu genç bir reklam ve dizi oyuncusudur. Sektörde yeni yeni kendini gösteren Gamze Doğanoğlu şimdilerde Çukur dizisinde Yasmin karakterine hayat vermektedir. Gamze Doğanoğlu 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. ve 24 yaşındadır. Doğanoğlu eğitimini Mandalina Oyuncu Atölyesinde (2016) ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde (2017) temel oyunculuk alanında tamamlamıştır.

Gamze Doğanoğlu, 2017 yılında sektöre giriş yapmıştır ve çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Arka Sokaklar, Aliya, Kalbimin Sultanı, Benim Adım Melek, Çukur gibi dizilerde rol almıştır.

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