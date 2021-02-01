Çukur Yasmin kim, gerçek adı ne? Çukur Afgan Yasemin kimdir, kim oynuyor? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur dizisine son bölümlerde dahil olan Afgan Yasmin, katıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Bu bölüm Akın ile evlenen Yasmin, sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Çukur Yasmin kim, gerçek adı ne? Çukur Afgan Yasemin kimdir, kim oynuyor? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur dizisine birkaç bölüm önce katılan Afgan Yasmin, bomba imha etmesinin ardından Akın'la olan ilişkisiyle dikkat çekti! Afganistan'dan gelen Yasmin'in de ailesi gibi bu işlerin içinde olduğu belli oldu. Yasmin ve Akın'ın yakınlaşması tüm izleyicilerde Yasmin Akın'la evlenecek mi, sevgili mi olacak sorularını sordurdu. Peki, Çukur Yasmin'i canlandıran Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÇUKUR YASMİN KİM? GAMZE DOĞANOĞLU KİMDİR?

Çukur dizisinde Yasmin'i canlandıran oyuncu Gamze Doğanoğlu'dur. Gamze Doğanoğlu genç bir reklam ve dizi oyuncusudur. Sektörde yeni yeni kendini gösteren Gamze Doğanoğlu şimdilerde Çukur dizisinde Yasmin karakterine hayat vermektedir. Gamze Doğanoğlu 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. ve 24 yaşındadır. Doğanoğlu eğitimini Mandalina Oyuncu Atölyesinde (2016) ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde (2017) temel oyunculuk alanında tamamlamıştır.

Gamze Doğanoğlu, 2017 yılında sektöre giriş yapmıştır ve çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Arka Sokaklar, Aliya, Kalbimin Sultanı, Benim Adım Melek, Çukur gibi dizilerde rol almıştır.