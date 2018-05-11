Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'e Ahlaksız Teklif: Ne İsterse Yaparım
Habertürk yazarı Esin Övet, Çukur'un Vartolu Sadettin'i Erkan Kolçak Köstendil'e ahlaksız teklifler yapıldığını belirterek "Akşam yemeği yemek için 'ne isterse yaparım' diyenler var" dedi.
Show TV ekranlarında izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteri ile gönüllerde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, önemli sayılabilecek bir hayran kitlesi kazandı.
Erkan Kolçak Köstendil'in hızlı yükselişiyle ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Esin Övet, ünlü oyuncuya "ahlaksız" olarak nitelendirilebilecek teklifler yapıldığını belirterek "Araya aracılar sokup tanışmak isteyenler var. Hatta 'Yeter ki benimle bir akşam yemeği yesin ne isterse yaparım' diyenler yanıp tutuşuyor" ifadelerini kullandı.
İşte Esin Övet'in yazısındaki ilgili kısım;
İnanın hiç ama hiç abartmıyorum. Bu cümleyi o kadar çok kadından duyuyorum ki size anlatamam. Hadi bazılarının gücü var konuşuyor bazıları öyle konuşuyor ki bu paraları rüyalarında göremez. Aman ağzınızdan çıkan laflara dikkat hanımlar. Neyse şaka bir yana. Show TV'nin başarılı yapımı "Çukur"un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, bundan önce sayısız dizide rol aldı.
"AKŞAM YEMEĞİ YESİN, NE İSTERSE YAPARIM"
Ancak Vartolu öyle bir geldi ki hayatımıza, herkesin bir anda ilgisini çekti. Kadınlar, Vartolu yani Erkan için seferber oldu. Araya aracılar sokup tanışmak isteyenler var. Hatta "Yeter ki benimle bir akşam yemeği yesin ne isterse yaparım" diyenler yanıp tutuşuyor. Ama bildiğim kadarıyla asla bu tarz buluşmalara katılmıyor.
"SADECE İSİMLER DEĞİŞİYOR"
Bana çok soran var. Nişanlı olduğunu duyunca "Sus o konuyu hiç açma" diye başlayan cümleler kuruyorlar. Ve bu konuşmalar bana hep bir dönem Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Halit Ergenç gibi isimleri hatırlatıyor. İnanın hepsinde aynı şeyler yaşanmıştı. İnanın. Aynı konuşmalar, aynı cümleler. Değişmiyor. Sadece isimler değişiyor. Sırayla bu işler malum. Ha bir de rol meselesi. Unutmayın.
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FIRSATLARI DEĞERLENDİR VARTOLU BİR DAHA ÇOK YALVARIRSIN AMA KİMSE YÜZÜNE BAKMAZ. ARA BENİ BEBEĞİM BULUŞUP EĞLENELİM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu tipsizle mi?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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dahasağlam erkek var ama iş adamı futbolçu dizi oyuncusu deyil bide şansı yok. . . . . . teklif eden yok . . . . . arkadaşlık. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tamam ben de çok seviyorum ama adamın sanatını seviyorum. Oyuncu kimliği ve reel karakteri de güzel. Önemli olan kimliğini bilip saygısını yitirmeden sevebilmek, destekleyebilmek. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Seni doguranda kadın onu ne yapmayı düşünüyorsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır