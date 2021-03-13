Çukur'un merakla beklenen 120. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, kızıyla duygusal anlar yaşıyor

Yakın zamanda final yapacak olan Çukur dizisinin 120. bölüm fragmanı yayınlandı. Yıllar sonra kızına kavuşan Yamaç, bu anların adını çıkarak keyifli zaman geçiriyor. Yamaç'ın hayata döndürmek için çabaladığı Efsun'la olan sahneleri de izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, 120. yeni bölümüyle 15 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

YAMAÇ, KIZIYLA HASRET GİDERİYOR

4 sezonluk ekran macerasını mayıs ayında tamamlayacak olan Çukur'un yeni bölüm fragmanında; Yamaç, amcasını huzursuz etmek için karşısına oturup saatlerce gözlerini dikip ona bakıyor. Vartolu, oğlunun sünnet düğünü için Medet'le bir araya geliyor. Yamaç, amcasının sevkiyatını baltalamadan önce Efsun'un tutulduğu eve gidiyor. Efsun'la kızını Nizam'ın elinden kurtaran Yamaç, yıllar sonra kavuştuğu kızıyla hasret gideriyor.

Yamaç'ın kızı Masal ile yaşadığı duygu dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Cumali ve Yamaç, kızlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçiriyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yamaç, Amca'ya karşı bir şeyler yapmak için harekete geçerken, ikili arasındaki gerilim giderek artmaya başladı. İdris'in beraber iş yaptığı eski bir dostu olan Mazotçu Bilal, Amca'ya karşı Cumali ve Yamaç'tan yardım istedi. Yamaç, yardım teklifini geri çevirmeyerek hemen harekete geçti.

Cumali, Yamaç, Medet ve Metin bir araya gelerek, Mazotçu Bilal'den aldıkları bilgiler doğrultusunda neler yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Amca'ya saldırmak için plan yapan ekip, bilgi toplamaya başladı. Yamaç, Ayşe'nin yanına giderken, Medet de Vartolu'nun yanına gitti. İkisi de peşinde oldukları bilgilere ulaşmayı başardı.

Bölümde Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için girdiği aksiyon ise nefesleri kesti. Efsun'un kaldığı eve giden Yamaç, karşısına çıkan tüm adamların ve Nizam'ın işini tek başına bitirdi. Finalde Efsun ve kızını yanına alan Yamaç, sonunda ailesi ile bir araya gelmeyi başardı.