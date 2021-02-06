Çukur'un 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geliyor
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Çukur'un 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geliyor

06.02.2021 08:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:08

Büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisinin 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geldi. Kulkan Erdenet'in Yamaç'a "Bundan sonra senin adın böcek. Buradan kurtulunca adını bile unutacaksın" sözleri dikkat çekiyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 115. yeni bölümü 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Kaçırılan Yamaç'ın başına gelecekler ise yeni bölüme damga vuracak.

YAMAÇ'I AFGANİSTAN'DA MAĞARAYA KAPATIYORLAR

Çukur'un yeni bölümünde Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Kulkan'ın kaçırdığı ve Afganistan'da bir mağaraya kapattığı Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırtacak.

Çukur'un 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geliyor

"BUNDAN SONRA ADIN BÖCEK"

Kulkan, mağaraya kapattığı Yamaç'a "Bundan sonra senin adın böcek. Fırsatın varken beni öldürecektin böcek. Seninle işim bittiğinde adını bile hatırlamayacaksın" sözleriyle gelecek kötü günlerin haberini veriyor. Çukur'da Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla bekleniyor.

Çukur'un 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geliyor
Çukur'un 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geliyor
Çukur'un 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geliyor
Çukur'un 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geliyor
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