Çukur son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 4. sezon 20. bölüm fragmanı izle! Show TV Yayın Akışı!

Show TV'nin en sevilen Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü bugün! 4. sezon 20. bölümüyle ekranlara gelecek Çukur yeni bölümünde Vartolu Saadettin geri dönüyor! İzleticiler, Çukur son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölümde neler olacak? merak ediyor. İşte Çukur 4. sezon 20. bölüm fragmanı! Show TV Yayın Akışı!

Çukur 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve fragmanda tüm izleyicilere bir sürpriz vardı! Diziden ayrıldı mı diye merak edilen Erkan Kolçak Köstendil fragmanda kendini gösterdi! Vartolu Saadettin Çukur'a geri döndü! Peki, Çukur son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölümde neler olacak?İşte Çukur yeni bölüm fragmanı!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde, diziye Çağatay Erdenet'in dönmesi damga vurdu! Çağatay gelirken yanında bir de gizemli bir dövüşçü getirdi. Çukur'daki maskeli gizemli adam geçen bölüme damga vurdu ve herkesi fena benzetti! Haftalardır Koçovalıların mücadele ettiği Cengiz Erdenet, Kulkan ve Çağatay'ın babalarını Yamaç'a teslim etmeleri sonucu öldü ve diziden ayrıldı!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NELER OLACAK?

Yamaç ve Koçovalı'nın kalan üyeleri sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle bir kez daha burun buruna geliyor!

Koçovalılar, geçen bölümde Cengiz Erdenet'i öldürdüler. Bu ölümden sonra Kulkan ve Çağatay'ı da hedef alarak intikam planlarına devam ediyorlar. Çağatay Erdenet fragmanda Çukur'u büyük bir tehlikeye daha sokacağının sinyalini veriyor. Vartolu Saadettin fragmanda kendisini gösteriyor!

Afganistan'da Vartolu Saadettin'in yapacağı sürpriz telefon görüşmesi merakla beklenitoe. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle burun buruna gelirken Çağatay ve Kulkan'ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir Koçovalı'yı daha ölümle burun buruna getirecek. Peki, bu bölümde Çukur'a kim gelecek?