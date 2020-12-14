Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar
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Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar

14.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:59
Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un setinde skandal bir olay yaşadı. Dizinin yeni bölüm çekimleri için bir kamyon dolusu figüran getirildi. Ancak sette, koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığı görüldü.

Show TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Çukur'un setinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında yer alıyor.

Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durumda reyting rekortmeni dizi 'Çukur'da tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Uçankuş'un haberine göre, yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.

HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARILDI

Kamyonun üzerinde saatlerce maskesiz bekleyen onlarca figüran Kovid-19'a davetiye çıkardı.

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