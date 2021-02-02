Çukur paşa kim? Çetin sarıkartal kim?

Çukur paşa kim? Çetin sarıkartal kim? Çukur dizisinde 2017 yılından beri Paşa'sını oynayan Çetin Sarıkartal merak ediliyor.

Show TV'nin reyting rekorları kıran Salı akşamları 20.00'da Çukur dizisiyayınlanan. Ekranı televizyona kitleyen dizinin oyuncuları merak ediliyor.Çukur paşa kim? Çetin sarıkartal kim? sorusunun yanıtı sizlerle.

ÇUKUR PAŞA KİM?

2017'den itibaren Çukur dizisinde Paşa karakterini canlandıran Çetin Sarıkartal, 1959 yılında Ankara'da doğdu. Canlandırdığı Çukur Paşa karakteri, Emmi ile birlikte İdris Koçovalı'nın gözü kapalı güvendiği adamlarından biri olarak yer alır. İdris'in 35 yıllık iş ortağı, Yamaç'ın da akıl danıştığı biriydi.Koçovalı ailesinin silah ile ilgili işlerini kontrol eder ve kavgalarda en önde bulunur.

-Çukur kadrosu-

ÇETİN SARIKARTAL KİM?

Çukur paşa karakterini canlandıran Çetin Sarıkartal, oyuncu, dramaturg, tiyatro yönetmeni ve yazarıdır. Ankara Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü mezunudur. Sinema filmi Yedi Kocalı Hürmüz'de hem koçluk yaptı hem de rol aldı. Günümüzde yeni projelerde yer almaya devam eden Çetin Sarıkartal, 2017 yılından beri Çukur Paşa rolünü üstlenmektedir.

Oynadığı Film ve Diziler:

7 Kocalı Hürmüz (Günther Paşa, 2009)

Çukur (Paşa/Cihangir, TV Dizisi 2017-2018)

Bilmemek (Sinema Filmi 2019)

Azize (İskender Alpan, TV Dizisi 2019)

Gerçek Olamaz (Hikmet, Sinema Filmi 2020)

Tiyatro Oyunları:

Adam Adamdır/ Dramaturg - 1996

Hakiki Gala/ Yönetmen - 2009

Yanlış Anlama/ Yönetmen/ Dramaturg/ Çevirmen - 2010

Vahşet Tanrısı/ Alain Reille - 2016