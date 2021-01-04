Çukur Ogeday öldü mü? Baki Davrak kimdir? Baki Davrak diziden ayrıldı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a son bölümlerde konuk olan Ogeday Erdenet, bu bölümde Yamaç Koçovalı'nın oyunuyla kendi kardeşi Kulkan Erdenet tarafından halatla asıldı. Bunun üzerine sosyal medyada Çukur Ogeday öldü mü? Baki Davrak diziden ayrıldı mı? soruları sorulmaya başlandı. Peki Ogeday öldü mü? Baki Davrak kimdir?

Show TV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Çukur yine milyonları ekranları ekrana kilitledi. Bugün ekranlara gelen 110. bölümde Cengiz Erdenet'in oğulları Ogeday Erdenet ve Kulkan Erdenet, Koçovalı kardeşlerin oyununa geldi! Yamaç Koçovalı tarafından çukura düşürülen Kulkan Erdenet, çukurdan çıkmak için çektiği halatla abisi Ogeday Erdenet'i ağaçta boğdu. Bunun üzerine Ogeday Erdenet öldü mü soruları akıllarda sorulmaya başlandı. Çukur Ogeday öldü mü? Baki Davrak diziden ayrıldı mı? sorularının cevabı evet olarak yansıdı. Kulkan Erdenet, kendi elleriyle abisi Ogeday Erdenet'i halatla boğarak öldürdü!

OGEDAY ERDENET ROLÜNDEKİ BAKİ DAVRAK KİMDİR?

Baki Davrak, 1971 yılında doğmuş, Türk asıllı Alman oyuncudur. Almanya'da yaşamakta olan Davrak, başrol oynadığı Lola + Bilidikid ve Yaşamın Kıyısında filmleriyle tanınmaktadır. Çift vatandaşlığı olan Baki Davrak,Kutluğ Ataman'ın 1997 yapımı filmi Lola + Bilidikid'de Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin küçük oğlu eşcinsel Murat'ı canlandırdı.

2006 yılında Harald Bergmann'nın Brinkmanns Zorn filminde rol almıştır. Willem Droste'nin Past by Night, Ulli Schüppel'nin Planet Alex ve 1999 Berlin Film Festivali'nde büyük ilgi gören Thomas Arslan'nın Dealer'ı, oynadığı filmlerdendir.

Tiyatro oyunculuğunun yanında Kommissarin Lucas, Wolffs Revier, Eva Blond, Der Puma ve Tatort gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Stefan Holtz'un 2005 yapımı televizyon filmi Meine Verrückte Türkische Hochzeit'ta başrol oynadı.

2007 yılında Cannes Film Festivali'nde yönetmen – senarist Fatih Akın'a en iyi senaryo ödülü kazandıran Yaşamın Kıyısında filminde, Almanya'da yaşayan Alman dili profesörü bir Türk olan Nejat Aksu'yu canlandırmıştır.

Aynı zamanda yazar olan Davrak, 2007 yılında ilk şiir kitabını yayımlamıştır. 2016 Ekim ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve İzmir İşgali ve kurtuluş mücadelesini konu alan Vatanım Sensin dizisinde Yunan Komutanı Vasili'yi canlandırmıştır.