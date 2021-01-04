Çukur Nehir diziden ayrıldı mı? Hazal Subaşı Çukur'dan ayrıldı mı? Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?

Show TV'nin Pazartesi günleri en çok izlenen dizisi Çukur'dan bugün Ogeday Erdenet karakterini canlandıran Baki Davrak ayrıldı. Çukur Yamaç karakterinin bebeğinin annesi Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da dizinin sonunda veda etti. Peki Çukur Nehir diziden ayrıldı mı? Hazal Subaşı Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur dizisi, Pazartesi günleri milyonlarca kişiyi ekranların başına bağlıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı dizinin sonunda Yamaç karakterine veda etti. Bunun üzerine Çukur Nehir diziden ayrıldı mı? Hazal Subaşı Çukur'dan ayrıldı mı? Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında? soruları sorulmaya başlandı. İşte cevapları...

ÇUKUR NEHİR DİZİDEN AYRILDI MI?

Geçen bölümlerde ölümle yüz yüze kalan Çukur Nehir karakteri, 4 Ocak bölümünde Medet'i oyuna getirerek kaçtı. Yamaç'a not bırakan Nehir, kendi ve bebeğinin hayatı için kaçtığını belirtti. Bu veda ile Çukur Nehir karakteri diziden ayrıldı. Hazal Subaşı'nın Çukur'a tekrar gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okuyan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3.seçilmesinin ardından oyuncu olmaya karar vermiş ve eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve baş rolünü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk defa oyunculuk deneyimi yaşamış ve başrol oynayarak ilk çıkışını burada yakalamıştır. Hazal Subaşı, en son Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinin kadrosunda yer almıştır.