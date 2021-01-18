Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm izleme linki!

Çukur dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Çukur oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Çukur son bölümde neler oldu? Çukur ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Çukur kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Çukur yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Çukur'un yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Çukur 18 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de SHOW ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 19. Bölümünde (111. Bölüm); Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek.

Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur'un başına gelenler merak konusu olacak. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay'ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay'ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak.

Ogeday'ın ölümü sonrası Cengiz'e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ve Cumali'nin, Çağatay ve Kulkan arasında seçim yaptığı tanıtımda çıkan sonuç akıllarda soru işareti bıraktı. Çağatay ve Kulkan, bombalı tuzaklarla Çukur'a zarar vermek için yine harekete geçerken, Vartolu'nun tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor. Ailesini korumak isteyen Yamaç'ın nasıl bir hamle yapacağı ise büyük merak konusu oluyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

