Çukur maskeli kim? Açıklandı! Çukura giren yeni maskeli adam kim?

Her Pazartesi, Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde maskeli dövüşçü, izleyicilerin merak konusu oldu. İzleyiciler dövüş sahnelerinde heyecanlı anlar yaşarken Çukur maskeli kim? Çukur maskeli adam kim? Çukuran giren yeni maskeli adam?

ÇUKUR MASKELİ KİM?

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'un 111. son bölümüne aksiyon sahneleri damga vurdu. Çağatay Erdenet'in ailesini korumak için tuttuğu maskeli dövüşçü, sosyal medyada merak konusu oldu.

Yamaç'la kıyasıya dövüşen gizemli karakterin kavga sahneleri oldukça dikkat çekti.

ÇUKUR MASKELİ DÖVÜŞÇÜ ADAM KİM?

Maskeli adam, Koçovalılara tuzak kurdu ve onları neredeyse ölümün eşiğine getirdi. Çukur 111. bölümde Yamaç'la karşı karşıya kalan ve kıyasıya kavga eden maskeli adamın dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti. Çukurdaki maskeli adam henüz maskesini çıkarmadı.