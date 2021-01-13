Çukur maskeli kim? Açıklandı! Çukura giren yeni maskeli adam kim?
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Çukur maskeli kim? Açıklandı! Çukura giren yeni maskeli adam kim?

13.01.2021 00:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 01:00
Çukur maskeli kim? Açıklandı! Çukura giren yeni maskeli adam kim?

Her Pazartesi, Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde maskeli dövüşçü, izleyicilerin merak konusu oldu. İzleyiciler dövüş sahnelerinde heyecanlı anlar yaşarken Çukur maskeli kim? Çukur maskeli adam kim? Çukuran giren yeni maskeli adam?

ÇUKUR MASKELİ KİM?

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'un 111. son bölümüne aksiyon sahneleri damga vurdu. Çağatay Erdenet'in ailesini korumak için tuttuğu maskeli dövüşçü, sosyal medyada merak konusu oldu.

Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?

Yamaç'la kıyasıya dövüşen gizemli karakterin kavga sahneleri oldukça dikkat çekti.

Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?

ÇUKUR MASKELİ DÖVÜŞÇÜ ADAM KİM?

Maskeli adam, Koçovalılara tuzak kurdu ve onları neredeyse ölümün eşiğine getirdi. Çukur 111. bölümde Yamaç'la karşı karşıya kalan ve kıyasıya kavga eden maskeli adamın dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti. Çukurdaki maskeli adam henüz maskesini çıkarmadı.

Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?
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