Çukur Kulkan kim, gerçek adı ne? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Çukur Kulkan kim, gerçek adı ne? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

25.01.2021 23:54 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:58
Çukur Kulkan kim, gerçek adı ne? Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da konusu kadar konuk oyuncular da dikkat çekiyor. Cengiz Erdenet'in küçük oğlu Kulkan Erdenet, hareketleri ve komik kişiliği ile izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Çukur'da Kulkan karakterine hayat veren Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur dizisinde Koçovalı ailesinin düşman ailesi Erdenet'ler büyük dikkat çekiyor. Sözleri, gafları ve komik hareketleriyle dikkat çeken Cengiz Erdenet'in küçük oğlu ve Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi Kulkan Erdenet, abisinin ve babasının ölümünde Koçovalılar'a yardım etti! Peki, Çukur Kulkan Erdenet kim, gerçek adı ne? Çukur'da Kulkan karakterine hayat veren Genco Özak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÇUKUR KULKAN KİMDİR? GENCO ÖZAK KİMDİR?

Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür ve tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almış ve sektöre girmiştir. Ekranlarda ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermesiyle ünlü olmuştur. Televizyonun yanı sıra tiyatroda da, Taşra Kabare'ninTemizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

GENCO ÖZAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020- 2021 - Çukur - Kulkan Erdenet

2020 – Güvercin

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

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