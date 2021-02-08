Çukur final tarihi belli oldu! Çukur bitiyor mu? Çukur ne zaman, neden bitiyor? Çukur kaçıncı bölümde final yapacak? Çukur'a ne oldu?

4 sezondur ekranların en sevilen ve en aksiyon dolu dizisi Çukur severlere üzücü bir haber geldi! Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un final yapacağı tarih belli oldu! İşte, Çukur bitiyor mu? Çukur ne zaman, neden bitiyor? Çukur kaçıncı bölümde final yapacak? Çukur'a ne oldu? sorularının cevapları!

Bugün ekranlara gelen Çukur dizisinde, izleyenler alıştığından farklı bir Çukur ile karşılaştı! Final sahnesinde "ÇUKUR'UN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR" yazısı izleyenlerin kafasını karıştırdı! Bunun yanı sıra diziden hayranlarını üzecek bir haber de geldi! bu sezon biteceği söylenilen Çukur'un hangi bölümde final yapacağı duyuruldu. İşte, tüm soruların cevapları!

ÇUKUR'A NE OLDU? ÇUKUR'UN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR NE DEMEK?

Çukur, 4. sezon 23. bölümün sonunda izleyiciler dönüşmüş bir Çukur ile karşılaştı. Hayliyle herkesin aklına Çukur'a ne oluyor? sorusu geldi. "Çukur'un çehresi değişiyor" sloganı ise kafaları daha da karıştırdı. Yamaç Koçovalı, Afganistan'da olduğunu zannettiği sürgün dönemlerinin ardından Çukur'a döndü ve Çukur'u ortada bırakmadı. Karşısına şimdinin modern Balat'ı çıktı! Bunun sebebi ise, Çukur'da 2 yıllık zaman atlaması yaşanması oldu.

ÇUKUR NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL YAPIYOR?

Çukur'un final yapacağı zaten biliniyordu, fakat kaçıncı bölümde biteceği bilinmiyordu. 4 sezonlardır ekranlarda yer alan Çukur dizisinde bu sezon final yaşanacak! Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.