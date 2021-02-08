Çukur final tarihi belli oldu! Çukur bitiyor mu? Çukur ne zaman, neden bitiyor? Çukur kaçıncı bölümde final yapacak? Çukur'a ne oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çukur final tarihi belli oldu! Çukur bitiyor mu? Çukur ne zaman, neden bitiyor? Çukur kaçıncı bölümde final yapacak? Çukur'a ne oldu?

08.02.2021 23:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:02
Çukur final tarihi belli oldu! Çukur bitiyor mu? Çukur ne zaman, neden bitiyor? Çukur kaçıncı bölümde final yapacak? Çukur'a ne oldu?

4 sezondur ekranların en sevilen ve en aksiyon dolu dizisi Çukur severlere üzücü bir haber geldi! Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un final yapacağı tarih belli oldu! İşte, Çukur bitiyor mu? Çukur ne zaman, neden bitiyor? Çukur kaçıncı bölümde final yapacak? Çukur'a ne oldu? sorularının cevapları!

Bugün ekranlara gelen Çukur dizisinde, izleyenler alıştığından farklı bir Çukur ile karşılaştı! Final sahnesinde "ÇUKUR'UN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR" yazısı izleyenlerin kafasını karıştırdı! Bunun yanı sıra diziden hayranlarını üzecek bir haber de geldi! bu sezon biteceği söylenilen Çukur'un hangi bölümde final yapacağı duyuruldu. İşte, tüm soruların cevapları!

ÇUKUR'A NE OLDU? ÇUKUR'UN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR NE DEMEK?

Çukur, 4. sezon 23. bölümün sonunda izleyiciler dönüşmüş bir Çukur ile karşılaştı. Hayliyle herkesin aklına Çukur'a ne oluyor? sorusu geldi. "Çukur'un çehresi değişiyor" sloganı ise kafaları daha da karıştırdı. Yamaç Koçovalı, Afganistan'da olduğunu zannettiği sürgün dönemlerinin ardından Çukur'a döndü ve Çukur'u ortada bırakmadı. Karşısına şimdinin modern Balat'ı çıktı! Bunun sebebi ise, Çukur'da 2 yıllık zaman atlaması yaşanması oldu.

ÇUKUR NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL YAPIYOR?

Çukur'un final yapacağı zaten biliniyordu, fakat kaçıncı bölümde biteceği bilinmiyordu. 4 sezonlardır ekranlarda yer alan Çukur dizisinde bu sezon final yaşanacak! Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Fatma Şahin Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Buse Varol Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Okan Buruk Hakan Kutlu Deniz Türüç Aykut Kocaman
Tüm Haberler İzmir Twitter Hisarcık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur final tarihi belli oldu! Çukur bitiyor mu? Çukur ne zaman, neden bitiyor? Çukur kaçıncı bölümde final yapacak? Çukur'a ne oldu?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 00:05:09. #1.16#
title