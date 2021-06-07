Çukur Final bölümü 2.fragmanı yayınlandı mı? Show TV Çukur Final bölüm izle, son bölüm full izle!

Çukur Final bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Çukur dizisinin 130. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Show TV'de yayınlanan Çukur Final bölümü fragmanı izle! Çukur son bölüm özeti! Çukur Final bölümünde neler olacak? Show TV Çukur 130. bölüm izle, son bölüm full izle!

Çukur Final bölüm izle! Çukur Final bölüm tamamı izle! Show TV ekranların sevilen dizisi Çukur Final bölüm seyret! Çukur Final bölüm tek parça izle! Çukur Final bölüm tamamı izle! Çukur son bölüm izle. Çukur son bölüm izle. Çukur Final bölüm tamamı izle.

ÇUKUR FİNAL Mİ, SEZON FİNALİ Mİ?

4 Sezon boyunca izleyiciyi televizyona kilitleyen ve kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmezi, Burak Dakak, Müfit Kayacan ve Perihan Savaş gibi birçok sevilen ismi barındıran Çukur dizisi bu akşam (7 Haziran Pazartesi) yayınlanacak 131. bölüm ile final yapıyor. 4 sezon boyunca birçok usta oyuncuncu ve ekranların sevilen karakterlerinin yer aldığı Çukur 4 sezon boyunca reytinglerde zirveye oynamıştı.

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜ YAYINLANDI MI?

Çukur dizisi Show TV ekranlarında bu akşam 130. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 130. bölümün ardından şimdi de Çukur Final bölümü için araştırmalarına başladılar. Çukur Final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. İzlemek isteyenler ve merak edenler için Çukur Final Bölümü birinci ve ikinci fragmalarını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? (130. BÖLÜM)

Çukur 4. Sezon 38. Bölümünde (130. Bölüm) Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak. Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Heyecanın ve aksiyonun hız kesmediği Çukur Final Bölümü ilk fragmanda Yamaç, havuzun dibinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Çukur sokaklarında görülen iki cenaze dikkat çekerken, Koçovalılar büyük bir yıkım yaşıyor. Cumali Amca'nın geri dönüşü ailede tüm taşları yerinden oynatacak.

Yamaç Koçovalı ve Şahram'ın teke tek mücadele ettiği heyecan dolu tanıtımda tansiyon giderek yükseliyor. "Yaşanan sert karşılaşmanın kazananı Yamaç mı olacak yoksa Şahram mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ 2. FRAGMANI!