Çukur dizisinin merakla beklenen 82. bölüm fragmanı yayınlandı
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Çukur dizisinin merakla beklenen 82. bölüm fragmanı yayınlandı

Her bölümü büyük bir hayranlıkla izlenen Çukur dizisinin 82. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Çukur'a yeni dönen Berkay Ateş'in göründüğü fragmanda Cumali tedavi gördüğü hastanede polislere yakalanıyor.

28.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 08:34
Çukur dizisinin merakla beklenen 82. bölüm fragmanı yayınlandı

Show 'nin Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanalları reklam anlaşmalarından dolayı 2 hafta yayınlanmayacak olan dizinin fragmanına damga vuran an ise Çukur'a yeniden dönen oldu.

YAMAÇ, MAHSUN'U AFFEDECEK Mİ?

Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 3. sezonun 15. bölümünde Mahsun'un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç'ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun'u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla'yı bulacak.

YAMAÇ, ACIMASIZ DÜŞMANINDA KARŞISINDA OLACAK

Vartolu Almanya'daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer'in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer'in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun ise harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun'un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek. Karşısında duran herkesi Çukur'un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.


Haber Videosu

: Çukur dizisinin merakla beklenen 82. bölüm fragmanı yayınlandı
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