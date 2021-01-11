Çukur dizisinde Maskeli Dövüşçü Kimdir? çukur gizemli dövüşçü kimdir, gerçek adı ne? Çukur'daki maskeli kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çukur dizisinde Maskeli Dövüşçü Kimdir? çukur gizemli dövüşçü kimdir, gerçek adı ne? Çukur'daki maskeli kim?

11.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:23
Çukur dizisinde Maskeli Dövüşçü Kimdir? çukur gizemli dövüşçü kimdir, gerçek adı ne? Çukur'daki maskeli kim?

Çukur dizisi bugün 111. bölümüyle ekranlara geldi! Çağatay Erdenet'in geri dönmesiyle dizide heyecan tavan yaptı! Diziye Çağatay Erdenet rolüyle geri dönen Nejat İşler'in yanı sıra, bir de esrarengiz bir karakter daha girdi! Şimdi herkes, Çukur dizisinde Maskeli Dövüşçü Kimdir? çukur gizemli dövüşçü kimdir, gerçek adı ne? araştırıyor!

Her Pazartesi, Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisi, bu hafta da yine bütün heyecanıyla ekranlardaydı. Çağatay Erdenet rolünde Nejat İşler diziye geri döndü. Çağatay'ın yanı sıra bir de diziye maskeli bir adam girdi. Çukur konuk oyuncuları arasında bu maskeli ninja çok ilgi çekti. Sosyal medyada büyük yankı ve merak uyandıran Çukur dizisinde Maskeli Dövüşçü Kimdir? çukur gizemli dövüşçü kimdir, gerçek adı ne? Çukur'daki maskeli kim? sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz!

ÇUKURDAKİ MASKELİ ADAM KİM?

Çukur 111. bölümü yine çok heyecanlı ve çok aksiyonluydu! Çağatay'ın geri dönmesinin ardından tansiyon yükseldi! Çukur'un en heyecanlı ve belki de en çok merak edilen Çukur konuk oyuncuları Çukur'daki maskeli adam! Maskeli ninja adan, Çukur'un ve Erdenetlerin tüm planlarını alt üst etti.

Çukurdaki maskeli kim soruları merakla araştırılıyor. Maskeli adam, Koçovalılara tuzak kurdu ve onları neredeyse ölümün eşiğine getirdi! Çukur 111. bölümde Yamaç'la karşı karşıya kalan ve kıyasıyla dövüşen maskeli ninja adamın dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti! Çukurdaki maskeli adam henüz maskesini çıkarmadı! Maskesini çıkardığı zaman kimliği açığa çıkacak!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur dizisinde Maskeli Dövüşçü Kimdir? çukur gizemli dövüşçü kimdir, gerçek adı ne? Çukur'daki maskeli kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 22:23:27. #1.15#
title