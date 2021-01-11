Çukur dizisinde Maskeli Dövüşçü Kimdir? çukur gizemli dövüşçü kimdir, gerçek adı ne? Çukur'daki maskeli kim?

Çukur dizisi bugün 111. bölümüyle ekranlara geldi! Çağatay Erdenet'in geri dönmesiyle dizide heyecan tavan yaptı! Diziye Çağatay Erdenet rolüyle geri dönen Nejat İşler'in yanı sıra, bir de esrarengiz bir karakter daha girdi! Şimdi herkes, Çukur dizisinde Maskeli Dövüşçü Kimdir? çukur gizemli dövüşçü kimdir, gerçek adı ne? araştırıyor!

Her Pazartesi, Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisi, bu hafta da yine bütün heyecanıyla ekranlardaydı. Çağatay Erdenet rolünde Nejat İşler diziye geri döndü. Çağatay'ın yanı sıra bir de diziye maskeli bir adam girdi. Çukur konuk oyuncuları arasında bu maskeli ninja çok ilgi çekti. Sosyal medyada büyük yankı ve merak uyandıran Çukur dizisinde Maskeli Dövüşçü Kimdir? çukur gizemli dövüşçü kimdir, gerçek adı ne? Çukur'daki maskeli kim? sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz!

ÇUKURDAKİ MASKELİ ADAM KİM?

Çukur 111. bölümü yine çok heyecanlı ve çok aksiyonluydu! Çağatay'ın geri dönmesinin ardından tansiyon yükseldi! Çukur'un en heyecanlı ve belki de en çok merak edilen Çukur konuk oyuncuları Çukur'daki maskeli adam! Maskeli ninja adan, Çukur'un ve Erdenetlerin tüm planlarını alt üst etti.

Çukurdaki maskeli kim soruları merakla araştırılıyor. Maskeli adam, Koçovalılara tuzak kurdu ve onları neredeyse ölümün eşiğine getirdi! Çukur 111. bölümde Yamaç'la karşı karşıya kalan ve kıyasıyla dövüşen maskeli ninja adamın dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti! Çukurdaki maskeli adam henüz maskesini çıkarmadı! Maskesini çıkardığı zaman kimliği açığa çıkacak!