Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü

20.10.2020 07:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 07:52

Çukur'a 82. bölümde veda eden Nejat İşler, dün akşam ekrana gelen 99. bölümüyle Çağatay Erdenet karakteriyle diziye geri döndü.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Çukur'un 19 Ekim Pazartesi yayınlanan 99. son bölümünde Çağatay Erdenet geri döndü. Çukur'da Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler aylar sonra yeniden diziye dahil olmuş oldu.

KARDEŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Çağatay Erdenet'in gözlerden uzak şekilde İsviçre'de yaşadığı ortaya çıktı. Çağatay Erdenet, Cumali'nin gönderdiği zarfla kardeşi Arık Böke'nin öldürüldüğünü öğrendi. Çağatay, babası Cengiz Erdenet'e Cumali'nin Arık Böke'yi öldürdüğü haberini verdi.

Çukur'da büyük sürpriz! Nejat İşler, aylar sonra diziye geri döndü

DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Başarılı oyuncu Nejat İşler, 82. bölümde diziye veda etmişti. Çağatay (Nejat İşler), Yamaç'ın yaptığı planla polisler tarafından suçüstü yakalanmıştı.

Çukur'da büyük sürpriz! Nejat İşler, aylar sonra diziye geri döndü
Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü

İlgili Haberler

Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'dan düet sürprizi
Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'dan düet sürprizi
Serhat'tan İspanyolca sürprizi
Serhat'tan İspanyolca sürprizi
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık
Haber Yorumları (6)
BUNAK: Geliyolaa, gidiyolaa, izleyici ilen dalga geciyolaa lioo
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MAFYA: Çok güzel haber çağatay erdenet geri döndü dizi şimdi güzel oldu.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
AFYONLU: BU TÜR HABERLERİN UMRUMUZDA OLMADIĞINI İZLEMEDİĞİMİZİ İLGİLENMEDİĞİMİZİ DAHA ÖNCE 8 KEZ SÖYLEMİŞTİM BU 9
Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Derviş Zaim Didem Soydan Erdem Tepegöz İbrahim Selim
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Serdar Aziz Metin Oktay Garry Rodrigues
Daha Fazla Çocuk Karar Galatasaray Aytemiz Alanyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 09:12:04. #1.15#
title