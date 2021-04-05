Çukur Celasun 'Kubilay Aka' diziden mi ayrılıyor, neden ayrılacak? Çukur Celasun ölecek mi? Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm fragmanında Celasun karakterinin arabanın içerisinde saldırıya uğradığı görülüyor. Bunun ardından Celasun ölecek mi, öldü mü, diziden neden ayrılıyor? gibi soruların cevapları merak edildi.

Show TV'nin beğenilen yapımlarından olan Çukur'da bugün Celasun ölecek mi, diziden mi ayrılacak merak ediliyor. Yayınlanan fragmanda Celasun'un ölebileceği görüldü. Bunun ardından Çukur Celasun öldü mü? Diziden mi çıkacak? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde.

ÇUKUR CELASUN ÖLECEK Mİ?

Çukur yayınlanan yeni bölüm fragmanında Celasun'un arabanın içerisinde saldırıya uğradığı görülüyor. Bunun ardından seyirciler tarafından Celasun ölecek mi merak edilmişti.

Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama olmasa da geçtiğimiz günlerde yapılan habere göre Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın iddialı yapıma ölerek veda edeceği öğrenilmişti. Aka'nın yeni dizisi Camtavanlar'da ise Bensu Soral'la oynayacağı ortaya çıktı.

Zaman zaman kadroya yeni isimlerin de katıldığı iddia diziye, geçtiğimiz haftalarda başka bir projeyle anlaştığı için veda edeceği öğrenilen Kubilay Aka'nın yapımdan ölerek ayrılacağı ortaya çıktı.

ÇUKUR CELASUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Celasun karakterini 'Kubilay Aka' canlandırmaktadır.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka (5 Mayıs 1995, İstanbul), Türk oyuncu ve şarkıcı.

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır.