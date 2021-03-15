Çukur canlı izle! Çukur Show TV canlı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur full HD canlı izle!

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 27. Bölümünde (119. Bölüm) Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç'ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek.

Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 120. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğününün ekrana geldiği tanıtımda Kobra Murat sürprizi dikkat çekiyor. Yamaç ve Cumali'nin düğüne gelmesi heyecanı yükseltirken, Koçovalı ailesinin birlikte eğlendiği anlar yüzleri güldürüyor. Amca ile Yamaç arasında giderek belirginleşen savaşta neler yaşanacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)



ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

