Çukur bu hafta olacak mı? Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları, hangi gün?

4. sezon 18. bölüm ile ekrana gelecek başarılı dizi Çukur bu hafta olacak mı? Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları, hangi gün?

Aras Bulut İynemli, Necip Memilli, Erkan Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Çukur bu hafta olacak mı? Çukur yeni bölüm izle! Çukur oyuncuları, hangi gün?

ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Pazartesi saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un yeni bölümü ne zaman?

ÇUKUR BU HAFTA OLACAK MI?

Başarılı oyuncuların yer aldığı, 4 sezondur devam Çukur 4 Ocak tarihinde yayınlanmayacak. Çukur yeni bölümüyle 11 Ocak Pazartesi günü Show Tv ekranlarında.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur'u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.