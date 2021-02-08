Çukur bitiyor mu, neden final yapıyor? Çukur dizisi final tarihi belli oldu mu? Çukur dizisi ne zaman bitecek?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un final yapıp yapmayacağı merak edildi. Vatandaşlar tarafından merak edilen dizinin final tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki aylarda Çukur final yapacak. Peki, Çukur neden bitiyor, neden final yapıyor? Çukur dizisi hakkında bilgiler haberimizde.

Show TV ekranlarında dört sezondur hız kesmeden yayın hayatına devam eden Çukur'un merakla beklenen final tarihi netleşti. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Mayıs ayının başında dizi final bölümüyle ekranlara veda edecek. Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Show TV'nın fenomen dizisi Çukur'un ne zaman biteceği belli oldu.

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

ÇUKUR NEDEN BİTİYOR?

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği "Çukur" dizisinde geri sayım başladı. Hazırlıkları 'Aras' kod adıyla başlayan daha sonra dizideki mahallenin adı olan Çukur'la yayına çıkan projede bu akşam 2 yıllık zaman atlaması yaşanacak.

Çukur'un büyük bir değişimine tanık olacağımız, Efsun'u bebeğiyle göreceğimiz dizinin final tarihi de merak konusu oldu. Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.