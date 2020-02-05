Çukur'a katılacak mı? Tolga Sarıtaş'tan iddialara cevap geldi
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Çukur'a katılacak mı? Tolga Sarıtaş'tan iddialara cevap geldi

Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın dostlarıyla Günaydın Steakhouse adlı restoranda buluşup yemek yiyen yakışıklı oyuncu, Çukur dizisine katılıp katılmayacağı yönünde gelen soruyu yanıtladı

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41
Çukur'a katılacak mı? Tolga Sarıtaş'tan iddialara cevap geldi

Snob Magazin'in haberine göre; Son olarak 'Ferhat ile Şirin' dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan 'ın 'Çivi' karakteriyle '' dizisinde katılacağı iddia edilmişti.

Çukur'a katılmıyor!

Bu iddiaya yanıt veren Sarıtaş, "Gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarım üzerinden zaten yapmıştım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çıkan haberler doğru değil." diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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