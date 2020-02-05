Çukur'a katılacak mı? Tolga Sarıtaş'tan iddialara cevap geldi

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41

Snob Magazin'in haberine göre; Son olarak 'Ferhat ile Şirin' dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Tolga Sarıtaş'ın 'Çivi' karakteriyle 'Çukur' dizisinde katılacağı iddia edilmişti.

Çukur'a katılmıyor!

Bu iddiaya yanıt veren Sarıtaş, "Gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarım üzerinden zaten yapmıştım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çıkan haberler doğru değil." diye konuştu.



