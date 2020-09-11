Çukur 95. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Çukur 94. bölüm izle
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Çukur 95. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Çukur 94. bölüm izle

Çukur dizisi 4. sezon 1. bölüm ile Pazartesi akşamı ekrana gelmişti. Sevilen dizi oyuncuları ve konusuyla dizi severlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur 95. bölüm 2. fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde.

11.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:08

Çukur yeni bölüm heyecanla beklenirken, dizinin 4. sezon 2. bölüm fragmanı da paylaşıldı. Aras Bulut İyinemli, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Necip Memili gibi isimlerin bulunduğu Çukur, hikayesi ile izleyeni büyülüyor. Çukur son bölümde neler yaşandı?

ÇUKUR 95. BÖLÜM FRAGMANI

Heyecanla beklenen 4. sezon 2. bölümden de yeni fragman geldi. Karaca, Azer'in kapısına dayanır ve Azer'den bir evlilik teklifi gelir.

Cumali ile Vartolu karşı karşıya gelir. Diğer yandan Arık Böke yeni planlar peşindedir. Yamaç'ın evde olmadığı öğrenilir. Fakat, Cumali bu durumdan rahatsız değildi. Peki, Yamaç'a ne oldu?

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE...

Çukur 95. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Çukur 94. bölüm izle
Çukur 95. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Çukur 94. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir'in Erdenet'ler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenet'leri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet'in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek. Cengiz'in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık'ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç'ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca'nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek. Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç'ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

Çukur 95. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Çukur 94. bölüm izle
Çukur 95. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Çukur 94. bölüm izle

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