Çukur 71. Bölüm izle! Çukur 3. sezon 5.bölüm sneak peek yayında!
Çukur 71. son bölümü ile dün akşam hayranlarını ekran başına kilitledi. Çukur 3. sezon 4. bölümde Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Çukur son bölümü tamamı ve yeni bölüm ilk sahnesi haberimizde.
Show TV'nin rekortmen dizisi Çukur 71. son bölümü ile izleyenleri merak içinde bıraktı. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu'ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç'a ulaşmaya çalışacak. Çukur 71. Bölüm izle! Çukur 3. sezon 5.bölüm sneak peek yayında!
ÇUKUR 71. BÖLÜM İZLE (ÇUKUR 3.SEZON 5.BÖLÜM İZLE)
ÇUKUR 71. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu'ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç'a ulaşmaya çalışacak. Yamaç'ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur'un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın'ın tepkisi ve Yamaç'ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
ÇUKUR 72. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!" sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.
ÇUKUR 3.SEZON 5.BÖLÜM SNEAK PEEK İZLE…
ÇUKUR OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli: Yamaç Koçovalı
Ercan Kesal: İdris Koçovalı
Perihan Savaş: Sultan Koçovalı
Şenay Gürler: Meliha
Erkan Kolçak Köstendil: Vartolu
Rıza Kocaoğlu: Aliço
Öner Erkan: Selim Koçovalı
Necip Memili: Cumali Koçovalı
Kubilay Aka: Celasun
Kadir Çermik: Emmi
İrem Altuğ: Ayşe
Boncuk Yılmaz: Saadet
Cem Uslu: Metin
Uğur Yıldıran: Kemal
Aytaç Uşun: Meke
Ece Yaşar: Karaca
Mustafa Kırantepe: Medet