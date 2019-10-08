08.10.2019 09:24

Show TV'nin rekortmen dizisi Çukur 71. son bölümü ile izleyenleri merak içinde bıraktı. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu'ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç'a ulaşmaya çalışacak. Çukur 71. Bölüm izle! Çukur 3. sezon 5.bölüm sneak peek yayında!

ÇUKUR 71. BÖLÜM İZLE (ÇUKUR 3.SEZON 5.BÖLÜM İZLE)

ÇUKUR 71. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu'ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç'a ulaşmaya çalışacak. Yamaç'ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur'un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın'ın tepkisi ve Yamaç'ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

ÇUKUR 72. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!" sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR 3.SEZON 5.BÖLÜM SNEAK PEEK İZLE…

ÇUKUR OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli: Yamaç Koçovalı

Ercan Kesal: İdris Koçovalı

Perihan Savaş: Sultan Koçovalı

Şenay Gürler: Meliha

Erkan Kolçak Köstendil: Vartolu

Rıza Kocaoğlu: Aliço

Öner Erkan: Selim Koçovalı

Necip Memili: Cumali Koçovalı

Kubilay Aka: Celasun

Kadir Çermik: Emmi

İrem Altuğ: Ayşe

Boncuk Yılmaz: Saadet

Cem Uslu: Metin

Uğur Yıldıran: Kemal

Aytaç Uşun: Meke

Ece Yaşar: Karaca

Mustafa Kırantepe: Medet