Çukur 4. Sezon 35. Bölüm Fragman
ÇUKUR 4.SEZONYönetmen: Sinan ÖztürkSenaryo: Gökhan Horzum, Damla SerimYapımcı: Kerem Çatayİdari Yapımcı: Yamaç OkurMüzik: Toygar Işıklı2.
ÇUKUR 4.SEZON
Yönetmen: Sinan Öztürk
Senaryo: Gökhan Horzum, Damla Serim
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
2. Yönetmen: Barbaros Bilgin
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu
OYUNCULAR
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş
Cumali Amca: Müfit Kayacan
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Celasun: Kubilay Aka
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı
Feyyaz: Erdağ Yenel
Cennet: Aylin Engör
Seher: Begüm Akkaya
Yasmin: Gamze Doğanoğlu
Konuk Oyuncu: Genco Özak
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Kaynak: DailyMotion.com