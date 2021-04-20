Çukur 4. sezon 34 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Çukur 4. sezon 33. bölüm tek parça izle! Çukur ne zaman final yapacak?
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Çukur 4. sezon 34 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Çukur 4. sezon 33. bölüm tek parça izle! Çukur ne zaman final yapacak?

Çukur 4. sezon 34 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Çukur 4. sezon 33. bölüm tek parça izle! Çukur ne zaman final yapacak?
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Show TV ekranlarında 4 sezondur yayınlanan Çukur 4. sezon 34 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Çukur 4. sezon 33. bölüm tek parça izle! Çukur ne zaman final yapacak?

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç'ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak. Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş haberine göre, Çukur bu sezon final yapma kararı aldı. Çukur oyuncularından Rıza Kocaoğlu Mayıs sonunda final yapacağını bildirdi.

ÇUKUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır. Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 30. son bölüm ardından, 4. sezon 31. bölüm fragmanı bu akşam, saat 20.00'da SHOW ekranlarında olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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