Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Çukur yeni bölüm fragmanı! Çukur 4. sezon 33. bölüm izle

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ÇUKUR 4. SEZON 33. bölüm FULL İZLE!

Çukur dizisi SHOW TV ekranlarında 4. sezon 33. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 31. bölümün ardından şimdi de Çukur 4. sezon 34. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇUKUR 4. SEZON 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vartolu'nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçecek. Amca'nın emriyle Emmi'nin peşine düşen maskelinin saldırısı nefesleri kesecek.

Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca'yla yüzleşecek. Yamaç, Emmi'nin başına gelenlerden sonra Çukur'a ağır bir ders verecek. Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç'ın arasındaki bütün ipleri kopartacak. Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.

ÇUKUR 4.SEZON 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 4.SEZON 33. BÖLÜM İZLE

Çukur 4. sezon 33. bölüm izlemek için tıklayınız!

ÇUKUR 4. SEZON 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? (ÇUKUR 125. BÖLÜM)

Yamaç'ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline aldı.

Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.