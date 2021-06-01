Çukur 39. bölüm fragmanı! Çukur 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölümde ne olacak? Çukur 38. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

Show TV'nin yeni dizisi başladı! Heyecanla beklenen Çukur dizisinin 39. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Çukur konusu nedir? Çukur 38. bölüm izleme linki! Çukur oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Aras Bulut İynemli' nin başrollerinde olduğu Çukur dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Çukur dizisinin yeni bölümü ne zaman? Çukur 39. fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 38. bölüm izle!

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek.

Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.

Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...



