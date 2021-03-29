Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Çukur'un 122. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Çukur, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 29. Bölümünde (121. Bölüm) Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.